США предложили Евросоюзу обнулить пошлины на автомобили. Взаимно

Посол Соединенных Штатов встретился с боссами Daimler, VW и BMW и рассказал им о новом решении в торговом споре.

После введения пошлин на сталь и алюминий из стран Евросоюза президент США Дональд Трамп пригрозил дальнейшим ужесточением экономической политики, если Европа не уберет мешающие американским компаниям торговые барьеры. Оно будет направлено уже на ввоз автомобилей и автозапчастей, причем пострадают в основном немецкие производители. В июне Трамп написал в своем Твиттере, что таможенные пошлины на авто из Евросоюза составят 20% от стоимости автомобиля. Сейчас таможенные пошлины в США на автомобили из ЕС составляют 2,5%, а импортный сбор на легковые автомобили из США в Европе равен 10%.

Но прошло немного времени, и американский посол Ричард Гренелл пригласил на встречу главу Daimler Дитера Цетше, исполнительного директора BMW Харальда Крюгера и главу Volkswagen Герберта Дисса. Как стало известно немецкому изданию Handelsblatt, секретная встреча состоялась в американском посольстве в Берлине в минувшую среду. Посол сообщил им, что уполномочен найти решение в споре между Вашингтоном и Берлином.

Вашингтон готов к «нулевому» решению, если Европа, в свою очередь, также полностью откажется от ввозных пошлин. Договоренность по этому вопросу, по правилам ВТО, может быть достигнута только в рамках общего таможенного соглашения между Евросоюзом и США, поскольку касается не только Германии, но и Франции. Во время беседы Гренелл отметил, что это очень хорошее предложение и странно было бы от него отказаться.

В Германии пока никак не отреагировали на это предложение, видимо, взяв паузу на обдумывание.

Другой скандал недавно затронул американского производителя мотоциклов Harley — Davidson . Трамп пригрозил, что если компания организует выпуск своей техники в Европе, он задушит ее налогами.

— Еще только в начале своего президентского срока Дональд Трамп возмущался , что немецких автомобилей США много, а вот американские в Германии еще нужно поискать. Какая же это честная торговля, возмущался президент.



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