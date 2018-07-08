Когда мотоциклист, а не «хруст»: байкер помог пешеходу «поймать» автобус

Трудно сказать, остался ли пешеход доволен галантным предложением после того, что ему пришлось вытерпеть.

Как говорит сам автор видеоролика, обычно он никого не подвозит, но в данном случае решил поступиться своим принципом, потому что в Аризоне в этот день было 110 градусов по Фаренгейту (43 градуса Цельсия), и он, когда ехал, обогнал рейсовый автобус, который уже был недалеко от автобусной остановки. Недалеко —по меркам мотоциклиста, а вот пешеход, который по жаре бежал вприпрыжку к остановке, на него вряд ли бы успел. Тогда байкер предложил мужчине подвезти его до остановки, и тот с радостью согласился. Байкер прибавил газку, и мы видим, как мотоцикл несется так, что с человека слетает бейсболка. На автобус мужчина, конечно же, успел, он к тому времени даже не подъехал к остановке. Только вот вид у «пассажира» был очень бледный с непривычки. А возможно, ему и требовалось «сменить нижнее белье», как пошутил один из пользователей Ютюба. Зато мотоциклист был очень доволен собой, а что до бейсболки, ну так это же вышло случайно и он готов возместить этот крохотный ущерб!

Автомобилисты тоже помогают пешеходам догонять автобусы. Свежий случай зафиксирован в Польше во время чемпионата мира по футболу. Болельщик просто не мог не помочь собрату!



Другие забавные видеосюжеты ищите по ссылке.



Скриншот, видео: YouTube