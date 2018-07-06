Ученые выяснили, почему водители засыпают за рулем. И знают, что делать!

Сонливость вызывают колебания определенной частоты. Во время тестов исследователи контролировали частоту сердечных сокращений испытуемых.

Ученые из университета RMIT в Австралии обнаружили, что основной причиной сонливости за рулем является естественная низкочастотная вибрация автомобиля.

В исследовании участвовали 15 добровольцев, которых испытывали на специальном симуляторе кабины автомобиля, имитировавшем однообразное движение по двухполосной магистрали. Часть из них подвергалась воздействию низкочастотных колебаний (4–7 Гц), других испытывали вообще без вибраций. Во время тестов исследователи контролировали частоту сердечных сокращений испытуемых.

Водители, подвергшиеся вибрации, через 15 минут начинали зевать, их клонило в сон и они постепенно теряли внимание. Через 30 минут степень сонливости и усталости значительно усиливалась, и сердечный ритм испытуемых показывал, что они вот-вот заснут.Ученые также отметили, что из-за усталости, вызванной такой вибрацией, водителям психологически и физически труднее выполнять простые умственные задачи. Кроме того, согласно исследованию, вибрация на других частотах имела обратный эффект и делала людей более активными.Профессор университета Стивен Робинсон отмечает, что всегда было понятно, что вибрация способствует сонливости, но их задача была изучить степень ее влияния на водителей. «Когда вы устали, засыпание не занимает много времени, и мы обнаружили, что нежные вибрации автокресел во время вождения убаюкивают ваш мозг и тело», — отмечает он. Теперь ученые надеются, что автопроизводители обратят внимание на это исследование и учтут фактор вибрации при проектировании автомобильных сидений. Ученые хотят изучить еще и влияние возраста человека, а также проблем со здоровьем на скорость засыпания за рулем.