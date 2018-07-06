За дефектную Ладу Весту у дилера отсудили более миллиона рублей

Недостатки стали проявляться сразу после приобретения, но в автосалоне не спешили расторгать договор купли-продажи. Женщине пришлось обращаться в суд.

Жительница Екатеринбурга Светлана приобрела новенькую Ладу Весту в автосалоне «Урал БЭСТ-Инвест» за 698 900 рублей в мае прошлого года. Еще более 10 тыс. рублей она истратила на допоборудование. Но покупке радовалась недолго: неисправности стали проявляться одна за другой: плохо переключались передачи, неровно работал двигатель, барахлил кондиционер.Гарантийный срок автомобиля, согласно договору купли-продажи, составлял 36 месяцев или 100 тысяч км пробега. Женщина предъявила претензии продавцу. Работники дилерского центра продиагностировали двигатель, заменили свечи и датчик. Однако автомобиль барахлил и после этого, и измученная женщина решила вернуть автомобиль дилеру. Но «Урал БЭСТ-Инвест» признал ее требование необоснованным, отказался расторгать договор и возвращать деньги.Тогда Светлана обратилась с иском в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Она решила взыскать с дилерского центра стоимость автомобиля в сумме 709 340 рублей, неустойку в размере 2 113 833 рублей, страховую премию по договору каско — 68 097 рублей и проценты за пользование кредитом в размере 105 375 рублей. Кроме того, она просила взыскать расходы по оплате бензина — 2579 рублей, за услуги представителя — 10 тыс. рублей, по отправке почтовой корреспонденции 308 рублей, расходы по оплате копировальных услуг 860 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей, расходы по проведению судебной экспертизы — 40 300 рублей с комиссией в размере 1209 рублей, по диагностике автомобиля и проверке его качества в сервисе ООО «Автомоторс-Е» —1292 рубля, за услуги эвакуатора в размере 9660 рублей. На «круг» вышлорубля плюс штраф.

Суд привлек к участию в качестве третьих лиц ПАО «АВТОВаз», ПАО «БыстроБанк», ПАО «Росгосстрах» и оставил ее иск без удовлетворения, поскольку она не предъявила товар изготовителю с целью проверки его качества.

Женщина подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, не согласилась с выводами суда первой инстанции, так как ответчик не доказал, что этот автомобиль не имел недостатков, кроме того, неисправности были выявлены в период гарантийного срока. Суд решил, что автовладелица вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи, вернуть автомобиль и потребовать за него деньги. Правда, иск Светланы суд удовлетворил лишь частично, обязав дилера вернуть даме стоимость автомобиля и дополнительного оборудования (698 900 рублей + 10 400 рублей), страховку — 68 097 рублей, проценты за пользование кредитом в размере 105 375 рублей, расходы по оплате бензина — 2579 рублей, по диагностике автомобиля — 1292 рубля, за услуги автоэвакуатора в размере 9660 рублей, неустойку — 70 тысяч рублей, компенсацию морального вреда — 1000 рублей, штраф — 200 тысяч рублей, расходы по оплате услуг представителя — 10 тысяч рублей, по отправке почтовой корреспонденции — 308 рублей и по проведению судебной экспертизы в размере 41 509 рублей. Всего 1 219 120 рублей.

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Фото: АВТОВАЗ