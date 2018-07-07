7 июля в 15:00 мск на подмосковном автодроме Moscow Raceway проходит очередная, 40-я по счету Гонка звезд «За рулем». Посмотреть зрелищные состязания можно и не вставая с любимого дивана: мы по традиции проводим на нашем сайте видеотрансляцию в режиме онлайн.

В этом году Гонка звезд необычная — она проходит в рамках празднования 90-летия журнала «За рулем». Уже в третий раз состязание звезд автоспорта под эгидой «За рулем» проводится не в привычном зимнем, а в летнем формате. Хотя Moscow Raceway — классическая кольцевая асфальтовая трасса, по накалу борьбы гонка больше напоминает ралли-кросс. Интересно, как проявят себя Лады в схватке с «иностранками»? Тогда не переключайтесь!

Онлайн-трансляция началась в 14:30 и продолжалась до 23:00, когда завершилась четырехчасовая гонка на выносливость Russian Endurance Challenge (в которой примут участие и некоторые пилоты, стартующие в нашей Гонке).

Желаем приятного просмотра!

Официальный сайт Гонки звезд «За рулем» — zr.ru/events/stars.