Гонка звезд «За рулем» 2018: время и место

7 июля вся редакция «За Рулем будет праздновать юбилей журнала на автодроме Moscow Raceway. Приглашаем всех присоединиться и заодно посмотреть нашу Гонку звезд!

40 лет назад

1978 год

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Первая Гонка звезд на призы журнала «За рулем» прошла в год 50‑летия журнала. И любопытно выглядел репортаж о той гонке 1978 года: о юбилее издания в нем не было ни слова! А всё потому, что гонку приурочили к иному событию — 80‑летию первой в России «Гонки моторов», прошедшей близ Санкт-Петербурга.

Первую Гонку звезд принял московский ипподром, а главной сюжетной линией был спор пилотов трех заводов: АЗЛК, Ижмаша и ВАЗа. Автомобили Москвич столичной подготовки обладали перевесом в 20 лошадиных сил над ижевскими собратьями, однако верх взяли гости: великие Козырчиков и Гольцов поднялись на пьедестал. ВАЗ‑21011 вмешаться в спор Москвичей не смог.

25 лет назад

1993 год

Гонка звезд 1993 года прошла на ипподроме в подмосковном Раменском, который обретал славу главного ледового трека страны. Сюжетная линия к тому времени давно поменялась. Гонка звезд стала принципиальным поединком пилотов из Москвы и Тольятти. И чуть ли не все поголовно выступали на вазовских «восьмерках» — задний привод не оставлял надежд на высокий результат.

Впервые в истории Гонки звезд победителя определили в суперфинальных заездах. И второй раз «Хрустальную шину» завоевал Сергей Успенский, которому тогда еще только предстояло стать пятнадцатикратным чемпи­оном страны.

10 лет назад

2008 год

В год 80‑летия журнала и своего 30‑летия Гонка звезд вернулась на московский ипподром. И осталась в памяти как «водяная» — нежданная оттепель уничтожила почти весь намороженный лед.

Впервые отказались от схемы заездов для 16 участников, придуманной в 1978 году, в пользу «длинной» гонки на выносливость с питстопами для смены шин. Это позволило собрать максимум звезд автоспорта: на старте были даже советские легенды Николай Больших, Борис Маслов и Фирдаус Кабиров. Венчал программу финал на одинаковых Логанах, подготовленных компанией Renault. Победителем — в жесточайшем споре с Сергеем Успенским — стал Алексей Васильев. Которого, возможно, мы увидим и…

В следующие выходные!

А точнее, в субботу 7 июля на подмосковном автодроме Moscow Raceway. Третий год Гонка звезд проходит в летнем формате. Сюжетная линия: Лады против иномарок. И хотя это классическая кольцевая асфальтовая трасса, характер борьбы больше напоминает ралли-кросс.

По окончании Гонки звезд не спешите разбегаться, поскольку некоторые звездные пилоты затем стартуют еще в 4‑часовом марафоне Russian Endurance Challenge.

Как всегда, приглашаем пилотов и зрителей, всех неравнодушных к автоспорту. Старт назначен на 15 часов.

Вход и парковка — бесплатно.