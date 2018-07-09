Облезала и ржавела: владелец Лады Гранты отсудил тройную стоимость автомобиля

Житель Пензы отсудил у АВТОВАЗа большую компенсацию за некачественно покрашенный автомобиль. Завод пытался доказать, что выявленный недостаток несущественный, но суд встал на сторону автовладельца.

Свою Гранту житель Пензы приобрел в 2014 году за 274 400 рублей. Летом 2016 года на пороге Лады облупилась краска. Владелец обратился за ремонтом в авторизированный сервисный центр, и дефект устранили по гарантии — перекрасили порог. Автомобиль благополучно пережил зиму, но в апреле 2017 года перекрашенный порог вновь оголился и на нем проступила ржавчина. Сервис предложил вновь закрасить гниющую деталь, но владелец, понимая, что гарантия скоро закончится и он останется один на один с ржавой Грантой, решил отказаться от ремонта и потребовал возврата денег за автомобиль. Разумеется, возвращать деньги ему никто не собирался, и тогда мужчина обратился в суд.

Дело рассматривалось в Октябрьском районном суде Пензы. Ответчик — АВТОВАЗ — упирал на то, что владелец машины пропустил срок замены товара или возврата его стоимости, что выявленный дефект порога несущественный, что попытка вернуть заводу машину незадолго до истечения гарантийного срока — признак недобросовестного поведения, и что вообще АВТОВАЗ ненадлежащий ответчик в этом деле.

Судья внимательно выслушал доводы сторон и встал на сторону истца, обязав автопроизводителя вернуть ему уплаченные за Гранту 274 400 рублей, разницу в цене на момент проведения экспертизы — 64 604 рубля, неустойку в размере стоимости автомобиля — 274 400 рублей, штраф в размере 309 202 рублей за нежелание в добровольном порядке удовлетворить требование потребителя, 5000 рублей компенсации морального вреда плюс возмещение судебных издержек. Таким образом, общая сумма выплат более чем в три раза превысила изначальную стоимость Гранты.

АВТОВАЗ подал апелляционную жалобу на это решение в Пензенский областной суд. Заседание по ней состоялось на прошлой неделе: коллегия судей признала решение суда первой инстанции справедливым, после чего оно, наконец, вступило в законную силу.

На прошлой неделе мы рассказывали о том, как жительница Екатеринбурга отсудила у дилера Lada более миллиона рублей за некачественную Весту.

В декабре прошлого года в Карелии суд заставил АВТОВАЗ заменить жителю Прионежского района его бракованную Весту на новую.

В октябре прошлого года владелец уничтоженной в результате самовозгорания Лады Гранты отсудил у АВТОВАЗа ее стоимость плюс щедрую компенсацию.

Фото: АВТОВАЗ