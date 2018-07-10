ОСАГО: Центробанк решил сократить число посредников

В Центробанке хотят сделать обязательной аттестацию агентов по продаже «автогражданки». Только прошедшие соответствующую процедуру смогут выступать посредниками между страховой компанией и автовладельцем.

Аттестация должна затронуть частных лиц и индивидуальных предпринимателей, вопрос аттестации юридических лиц (а это банки, агрегаторы, магазины) пока не стоит на повестке дня. Кроме ОСАГО аттестацию предлагается ввести и для тех агентов, которые продают страхование жизни. По мнению ЦБ, это два наиболее социально значимых вида страхования.

Несмотря на бурный рост продаж электронных полисов ОСАГО (по состоянию на конец первого квартала доля е-ОСАГО перевалила за 40% в общем объеме продаж полисов), агенты для страховых компаний являются ключевым каналом сбыта полисов. У Росгосстраха их более 40 тысяч, у «РЕСО-Гарантии» — более 27 тысяч, у ВСК — более 10 тысяч.

О том, что Центробанк намерен создать реестр страховых агентов, продающих ОСАГО, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственный источник, осведомленный с планами ЦБ. Аттестация страховых агентов поможет в борьбе с мошенниками, которые продают поддельные полисы ОСАГО либо полисы страховых компаний, с которыми не сотрудничают, присваивая себе страховые премии. Всероссийский союз страховщиков оценивает количество поддельных полисов в несколько миллионов штук.

Но эксперты говорят о том, что реестр агентов вряд ли будет востребован потребителем, ведь большинство из тех, кто продает страховки, рассматривают агентскую деятельность в качестве подработки.

Ранее Минфин назвал примерные сроки полной либерализации рынка ОСАГО, то есть момента, когда страховщики сами будут определять тарифы.

С конца лета на 20% будет расширен тарифный коридор ОСАГО. Это приведет к увеличению средней стоимости страховки с 5600 до 7000 рублей.

Фото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС