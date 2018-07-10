Москвичи продают машины и пересаживаются на общественный транспорт. Не ожидали?

Столичные жители, продавая свои автомобили, не спешат обзавестись новыми. Мороки в мегаполисе с ними столько, что 29% автовладельцев собираются и вовсе распрощаться с личным транспортом.

О планах на будущее москвичей, продающих свои автомобили, рассказал сервис Авто.ру. Согласно проведенному исследованию, 29% респондентов ответили, что не планируют покупать другую машину. Из них 35% собираются пересесть на другие виды транспорта — метро, такси, велосипед или использовать каршеринг. Еще 65% ответили, что у них есть другой автомобиль, теперь он станет единственным.

Другую машину после продажи собирается приобрести 71% продавцов: 57% возьмут автомобиль с пробегом, 14% — новый.

Из тех, кто выбирает машину с пробегом, 82% купят его на свои деньги, остальные воспользуются кредитом. Для тех, кто покупает новый автомобиль, соотношение иное — 42% планируют приобрести его в кредит, оставшиеся купят на свои. При этом, покупая в кредит, люди рассчитывают на более престижный и дорогой автомобиль, чем позволяют собственные средства.

По данным НБКИ, в первом квартале 2018 года доля сделок с использованием автокредита в Москве составила 29%, в Московской области — 38%.

С помощью другого исследования удалось выяснить, какие трехлетние автомобили дешевеют быстрее других. Аналитики изучили, как дешевеют машины определенных моделей по годам эксплуатации.

В столице продают самые дорогие авто с пробегом, а подешевле можно приобрести, например, в Омске.



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