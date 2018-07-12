Китаец попытался задуть (!) горящий автомобиль

Первая реакция человека на опасность может быть довольно непредсказуемой. Он понимает, что нужно реагировать немедленно, но как именно, не всегда знает.

На видео трое парней садятся в машину, и когда ее заводят, из-под капота вырываются языки пламени. Все выскакивают из автомобиля, а один из них пытается погасить огонь, дуя на него, словно это свечка на торте в честь дня рождения. Произошло это, как пишет New York Post, на стоянке возле больницы в Цзямусы (Китай). Все закончилось благополучно: подоспел охранник с огнетушителем и довольно быстро загасил пламя.

Пользователей Ютюба развеселила первая реакция китайца, попытавшегося задуть пожар, они отмечают, что его товарищ оказался смышленее и сразу отскочил на безопасное расстояние. При этом отмечают, что намерения у «смелого» китайца были самые благие.

Еще страннее выглядит поступок Роберта Квигли из Калифорнии, который спокойно прикурил от горящего автомобиля. Окружающим он объяснил, что не боится, так как часто имеет дело с огнем.

Этим летом в Москве водитель поливальной машины заметил горящий автомобиль и, не дожидаясь приезда пожарных, принялся тушить огонь.



Скриншот, видео: YouTube