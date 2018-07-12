Китаец попытался задуть (!) горящий автомобиль

Первая реакция человека на опасность может быть довольно непредсказуемой. Он понимает, что нужно реагировать немедленно, но как именно, не всегда знает.

На видео трое парней садятся в машину, и когда ее заводят, из-под капота вырываются языки пламени. Все выскакивают из автомобиля, а один из них пытается погасить огонь, дуя на него, словно это свечка на торте в честь дня рождения. Произошло это, как пишет New York Post, на стоянке возле больницы в Цзямусы (Китай). Все закончилось благополучно: подоспел охранник с огнетушителем и довольно быстро загасил пламя.

Пользователей Ютюба развеселила первая реакция китайца, попытавшегося задуть пожар, они отмечают, что его товарищ оказался смышленее и сразу отскочил на безопасное расстояние. При этом отмечают, что намерения у «смелого» китайца были самые благие.

Скриншот, видео: YouTube

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые