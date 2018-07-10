Водитель вернулся к своей горящей машине, чтобы прикурить

Полицейскому он заявил, что для него это пустяк, он постоянно имеет дело с огнем.

Роберт Квигли, 25 лет

Сотрудник калифорнийской патрульной службы Эми Уолкер рассказал об обстоятельствах происшествия следующее: 25-летний Роберт Квигли со своей спутницей мчались по западному шоссе со скоростью до 128 км/ч и въехали в стоящий внедорожник. От удара их машина загорелась. Эми Уолкер заметил машину после того, как она вспыхнула, и поспешил на помощь. Подъезжая, полицейский заметил, как Квигли спешно поменялся местами с пассажиркой, после чего они покинули салон. Позже он признался офицеру, что во время крушения за рулем был именно он.

Эми Уолкер через некоторое время обратил внимание, что Квигли снял майку и вернулся к своей горящей машине, чтобы... прикурить сигарету, опалив при этом себе бровь. Квигли объяснил офицеру: «Да, я не боюсь огня. Я все время имею дело с такими вещами». Уокер говорит, что единственным пострадавшим в этой аварии стал сам Квигли, получивший ссадину на шее от ремня безопасности. Квигли подозревают в вождении автомобиля под воздействием психотропных веществ, он направлен на освидетельствование. Следует отметить, что мужчина задержан уже во второй раз за последнее время, на прошлой неделе дорожная полиция также останавливала его за другое нарушение, рассказал портал fox40.com.

В прошлом месяце депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверять всех водителей на наркотики перед получением прав или при выдаче разрешения для работы в такси. При обнаружении хотя бы следов наркотических веществ навсегда лишать их прав и даже возможности их получить.

Водитель из Красноярска также воспользовался известным приемом, поменявшись местами с пассажиркой перед тем, как их догнали полицейские.



Фото: Департамент шерифа округа Сакраменто и Depositphotos