Блэкаут Моспаркинга: парковка в Москве стала бесплатной на несколько часов

Вчера вечером система взимания платы за пользование парковками дала самый крупный сбой в своей истории.

Проблемы с оплатой парковки возникали и ранее, но обычно оставался хотя бы один канал, по которому можно было произвести оплату.

Что произошло?

Вчера около семи вечера начались проблемы с приложением «Московский паркинг»: пользователи не могли залогиниться в нем, чтобы произвести оплату парковки. Попытки оплатить парковку по SMS также были безрезультатны. Паркоматы отказывались брать оплату наличными и картами.

Реакция

Лишь через час ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) признал существование проблемы. В официальном твиттере организации появилось следующее сообщение: «Внимание! Уважаемые автомобилисты! С 19 часов наблюдаются проблемы в работе всех сервисов оплаты парковки. В настоящий момент специалисты технической службы работают над скорейшим восстановлением системы».

Водители, оставившие автомобили на платных парковках, продолжали нервничать, так как своими глазами видели проезжающие мимо них «Парконы» (фиксируют неоплату парковки в автоматическом режиме). Штраф за неоплаченную парковку в Москве составляет 2500 рублей, и на него не распространяется 50-процентная скидка. Сам штраф практически невозможно опротестовать.

Что ждет водителей?

В АМПП заявили, что штрафы за неоплаченную парковку во время сбоя системы выписываться не будут. «Всем автомобилистам, кто не смог оплатить парковку во время неработоспособности системы, штрафы выписаны не будут! Также просим не переживать, если данные на парксчету отражаются некорректно. Сразу после восстановления системы вся информация будет вновь отражена», — появилось вечером 11 июля сообщение в твиттере Моспаркинга.

Когда заработало?

Работоспособность мобильного приложения «Парковки Москвы» была восстановлена около 8 утра. Правда, некоторые жаловались на то, что у них некорректно отображалось состояние парковочного счета (кстати, за его пополнение еще и взимается комиссия). В десять утра 12 июля система оплаты парковки в Москве была полностью восстановлена.

Что мне с этого?

Если вы москвич или гость столицы вчера вечером вы могли совершенно бесплатно оставить автомобиль в любой зоне платной парковки, а ее стоимость в некоторых районах достигает 200 рублей в час.

В прошлом году доходы Москвы от платных парковок составили 5,1 млрд рублей.

Госдумой был одобрен скандальный закон «Об организации дорожного движения». Местным властям он позволяет сделать платными даже парковки во дворах.

Фото: ТАСС, АГН «Москва»