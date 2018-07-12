378 км/ч по трассе: мажор выжал из своей Audi все соки

Такую скорость может развить далеко не каждый гиперкар, но тюнингованному Audi RS6 это оказалось по силам.

Мажорка на Lamborghini со своими 300 км/ч в туннеле, о которой «За рулем» рассказывал в начале этой недели, меркнет на фоне горячего кавказского юноши, который раскочегарил Audi RS6 на дороге общего пользования до 378 км/ч!

Автомобиль поколения С6, на котором был установлен этот своеобразный рекорд, оснащался 5,0-литровым битурбомотором V10, имеющим огромный запас по форсировке, чем и пользовались всевозможные тюнеры. В стоке агрегат выдает 580 л.с, но без особых проблем «дуется» до 1000 л.с. и выше, так что скорость 378 км/ч для Audi RS6 вполне реальна, и видеоролик вряд ли является фейком.

Интересно, оценят ли это достижение в полиции?

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Фото: Audi

Видео: YouTube