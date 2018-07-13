Полиция накажет Тимати и Крида за пробку в центре Москвы

В ночь на 21 июня рэпер Тимати и певец Егор Крид устроили на Большой Дмитровке импровизированный концерт. Толпа, собравшаяся поглазеть на выступление звезд, полностью перекрыла движение.

В качестве сцены артисты использовали крышу Хаммера, звуковая аппаратура также была установлена в американском внедорожнике. В ходе стихийного концерта выступающие срывали с себя одежду и бросали ее в толпу под визг разгоряченных поклонниц. Судя по видеозаписи, поглазеть на уличный концерт собрались несколько сотен человек, и они полностью перекрыли движение на Большой Дмитровке.

С властями города выступление согласовано не было, так что правоохранительные органы были вынуждены как-то отреагировать на этот стихийный балаган. Вчера СМИ, следящие за жизнью звезд, написали, что замначальника ОМВД по Тверскому району столицы подполковник полиции Сергей Никитин взял под личный контроль проверку инцидента, и по ее итогам Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и Криду (Егор Булаткин) будут предъявлены ряд обвинений. Каких именно, пока не уточняется: спектр здесь очень широк (вплоть до уголовных статей, с реальными тюремными сроками) и будет, вероятно, зависеть от того, захотят ли власти устроить показательную порку или просто слега пожурят распоясавшихся рэперов. Известно, что Тимати и Крид проигнорировали вызов участкового для дачи объяснений и тем самым пошли на обострение конфликта.

В феврале Тимати опубликовал в своем Инстаграме видеозапись заезда на Гелендвагене по крыше одного из корпусов подмосковного выставочного центра «Крокус Экспо».

С другими материалами о знаменитостях и их транспортных средствах можно ознакомиться здесь.

Фото: instagram.com/timatiofficial

Видео: YouTube