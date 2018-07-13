«Автотор» несколько месяцев не хотел забирать бракованный BMW. Приставы уговорили!

Жительница Архангельска через суд добилась возврата производителю неисправного BMW 320i xDrive, но избавиться от него оказалось не так-то просто, ведь Архангельск и Калининград разделяют более 2000 км!

Россия — страна больших расстояний, и это создает ее жителями известные бытовые трудности. Жительница Архангельска купила у местного дилера новенький BMW 320i xDrive. Вскоре выяснилось, что собранный на калининградском «Автоторе» седан бракованный и ездить на нем невозможно, так как он постоянно ломается. Владелица через суд добилась расторжения договора купли-продажи и вернула себе уплаченные за машину 1,9 млн рублей. Суд при этом обязал ее передать бракованный автомобиль производителю, однако прямого представителя у калининградского предприятия в Архангельске нет, а отряжать на север специального человека, чтобы забрать машину, «Автотор» не спешил.

Приставы, отвечавшие за исполнение судебного решения, несколько месяцев вели с заводом переговоры, и все это время бракованный автомобиль стоял у его уже бывшей владелицы, которая вовсе не желала нести за него ответственность — если, не дай бог, что случится, кто будет отвечать?! В итоге руководство «Автотора» все-таки договорилось с одним из местных дилеров, выдала ему доверенность на получение автомобиля, и машину, наконец, увезли на эвакуаторе.

За неисполнение судебного решения в срок завод заплатил 50 тысяч рублей. Женщина тем временем купила новый автомобиль и не знает с ним хлопот. Что за марка, пресс-служба УФССП РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, к сожалению, не сообщила.

В начале июля жительница Воронежа отсудила у дилера более 11 млн рублей за слишком долгий ремонт ее BMW Z4.

В мае житель Твери отсудил у дилера УАЗа двойную цену Патриота, который устал ремонтировать.

Фото: BMW