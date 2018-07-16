Посмотрите, как за пару минут улица превращается в набережную

В минувшие выходные в некоторых районах Подмосковья прошли сильные, пусть и короткие дожди. Один из перекрестков в подмосковном Серпухове ливень затопил почти полностью.

Конечно же, проблема не в самом дожде, который, повторимся, был кратковременным, а в отсутствии ливневой канализации. А там, где она есть, она забита. Несмотря на то, что после дождя перекресток улиц Горького и Советской в подмосковном Серпухове стал больше напоминать озеро, это не остановило автолюбителей. Некоторые из них, взяв разгон получше, пытались штурмовать перекресток с ходу. Правда, «доплыли» не все…

Недавно Японию накрыли сильные дожди, что привело к наводнению. Пострадали тысячи машин.

Перед матчем за выход в полуфинал между Россией и Хорватией затопило некоторые районы Сочи.

В прошлом году наводнение в американском Хьюстоне уничтожило более миллиона автомобилей.

Фото, видео: Youtube