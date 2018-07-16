Посмотрите, как за пару минут улица превращается в набережную

Конечно же, проблема не в самом дожде, который, повторимся, был кратковременным, а в отсутствии ливневой канализации. А там, где она есть, она забита. Несмотря на то, что после дождя перекресток улиц Горького и Советской в подмосковном Серпухове стал больше напоминать озеро, это не остановило автолюбителей. Некоторые из них, взяв разгон получше, пытались штурмовать перекресток с ходу. Правда, «доплыли» не все…
- Недавно Японию накрыли сильные дожди, что привело к наводнению. Пострадали тысячи машин.
- Перед матчем за выход в полуфинал между Россией и Хорватией затопило некоторые районы Сочи.
- В прошлом году наводнение в американском Хьюстоне уничтожило более миллиона автомобилей.
Фото, видео: Youtube
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