Наводнение в Японии: тысячи утопленных машин. Ждем их в России?

Сильнейшие дожди, обрушившиеся на Японию, привели к наводнению. Люди в панике бросали свои автомобили, которые уходили под воду.

По словам экспертов, ливневые дожди стали сильнейшими за последние 30 лет. Было нарушено транспортное сообщение внутри провинций и между ними. Под воду уходили как частные автомобили, так и новые машины, дожидавшиеся покупателей на площадках дилеров, были затоплены и площадки некоторых автопроизводителей с машинами, которые не успели отправить дилерам и на экспорт.

Жертвами стихии стали более 200 человек.

Раньше после таких стихийных бедствий «утопленники», то есть машины, пострадавшие от наводнения, неоднократно оказывались в России. Некоторые недобросовестные продавцы приводили их в мало-мальски рабочий вид и выдавали за новые, невостребованные в Европе. Сейчас из-за введения системы ЭРА-ГЛОНАСС поток таких автомобилей в Россию, конечно же, будет мизерным, но не исключено, что часть «просочится» через Приморский край. Ведь упрощенный порядок установки системы ЭРА-ГЛОНАСС продлили еще на год.

С последствиями наводнения в Японии можно познакомиться в нашей галерее.

Перед матчем за выход в полуфинал между Россией и Хорватией затопило некоторые районы Сочи.

В прошлом году наводнение в американском Хьюстоне уничтожило более миллиона автомобилей.

Фото: Instagram, Facebook, CNN, HME