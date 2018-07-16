Пьяный чиновник на BMW выехал на трамвайные пути и уснул

За рулем машины находился нетрезвый глава администрации муниципального образования Красноярское Киреевского района Тульской области Олег Попков. Из машины его пришлось извлекать сотрудникам службы спасения.

Инцидент произошел утром 12 июля в Туле на пересечении улицы Демидовская Плотина с улицей Осташева. В полицию поступило сообщение, что на трамвайных путях стоит белая «трешка» BMW, за рулем которой находится водитель без признаков жизни. На место выехала бригада скорой помощи и экипаж ДПС. Выяснилось, что машина заперта изнутри, на стуки в окна водитель не реагировал, и тогда полицейские вызвали службу спасения для вскрытия автомобиля. Однако когда спасатели уже практически приступили к операции, водитель BMW очнулся и сам вышел из машины — все тут же почувствовали идущий от него сильный запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Жители Тульской области быстро узнали в пьяном нарушителе главу МО Красноярское Олега Попкова, а 13 июля на официальном сайте администрации Киреевского района появилось сообщение, что чиновник уволен.

Ранее Попков уже привлекался к административной ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей (часть 2 статьи 13.27 КоАП РФ) и заплатил штраф 3000 рублей. За пьяную езду наказание будет явно более суровым.

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Фото: depositphotos.com

Видео: ТелеТула