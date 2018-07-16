В ГИБДД взяли на работу Ждуна!

Известный интернет-мем, созданный голландской художницей Маргрит ван Бреворт, заступил на службу в МРЭО ГИБДД Брянской области. Ему в напарницы дали симпатичную девушку.

С помощью Ждуна в брянской Госавтоинспекции популяризируют государственный интернет-ресурс gosuslugi.ru — мол, чтобы не ждать в очереди, записывайтесь на прием онлайн. Ждун и его симпатичная напарница раздают посетителями специальные брошюрки, в которых описываются преимущество пользования порталом госуслуг. Например, сайт предоставляет 30-процентную скидку на пошлины, которые нужно оплачивать при регистрации автомобиля или замене водительских прав с истекшим сроком действия. В последнем случае теперь вообще не обязательно ехать в ГИБДД — обменять права можно в ближайшем МФЦ.

Посетителям Ждун нравится, они охотно с ним общаются и делают селфи. В общем, не исключено, что скоро свои Ждуны появятся и других региональных подразделениях Госавтоинспекции.

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Фото: мвд.рф