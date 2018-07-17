Во что можно превратить старые Жигули? Узнаем на «ЖиФесте»!

В августе в Московской области состоится уже ставший традиционным фестиваль, на котором будут представлены самые необычные проекты, созданные на базе классических моделей АВТОВАЗа.

Фестиваль «ЖиФест» пройдет уже в третий раз. В этом году он состоится 11 августа в национальном конном парке «Русь» Ленинского района Московской области. Из-за необъяснимой ностальгии российских любителей кастомайзинга возникло целое направление тюнинга и доводки именно отечественных машин.

По словам организаторов, в этом году на фестивале будет представлено большое количество проектов на базе всех моделей Жигулей, причем стоимость некоторых из них превышает цену новой иномарки бизнес-класса.

Вся экспозиция будет разделена на тематические направления: сток, ресто, стэнс, спорт, рэт-лук, кастом и другие. В рамках фестиваля планируется конкурс проектов: награды получат те, кто войдет в топ-16.

Помимо Жигулей на фестивале будут представлены и проекты на базе передне- и полноприводных моделей АВТОВАЗа. А на одной из площадок состоится дрифт-шоу.

Помимо самих автомобилей посетителей фестиваля ждет концертная программа и даже лекторий, в рамках которого будут проведены мастер-классы по восстановлению автомобилей, подготовке их к гоночным соревнованиям, мастерству вождения.

Фестиваль закончится розыгрышем автомобиля — в этом году счастливчик получит ВАЗ-2103. Участвовать в розыгрыше смогут все, кто приобрел билеты специальной категории.

Фото: «ЖиФест»