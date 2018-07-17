Пьяный депутат на мопеде дважды попал в руки гаишников

45-летнего депутата Раскильдинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики повторно поймали на пьяном вождении мопеда без прав. Самое удивительное, что он до сих пор не лишен депутатского мандата.

Некоторые сельские депутаты любят погонять на мопеде «под мухой» и даже устраивают гонки с полицией: один такой слуга народа в Липецкой области пытался уйти от преследовавшего его экипажа ДПС по грунтовой дороге, но не справился с управлением своего железного коня и упал лицом в грязь.

Депутат Раскильдинского сельского поселения так позориться не стал и от полиции не бегал. Еще в июне 2017 года его задержали за пьяную езду на мопеде без прав и дали 10 суток административного ареста. Однако эта мера не имела никакого воспитательного воздействия. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии, этот гражданин по-прежнему числится депутатом и вновь сел за руль пьяным без прав. 14 июня сего года его тормознули гаишники Аликовского района и отстранили от управления мопедом, а следователи возбудили в отношении депутата уже уголовное дело по статье 264.1. «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». По ней злостному нарушителю светит до двух лет лишения свободы.

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