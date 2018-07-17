Пьяный депутат на мопеде дважды попал в руки гаишников

Некоторые сельские депутаты любят погонять на мопеде «под мухой» и даже устраивают гонки с полицией: один такой слуга народа в Липецкой области пытался уйти от преследовавшего его экипажа ДПС по грунтовой дороге, но не справился с управлением своего железного коня и упал лицом в грязь.
Депутат Раскильдинского сельского поселения так позориться не стал и от полиции не бегал. Еще в июне 2017 года его задержали за пьяную езду на мопеде без прав и дали 10 суток административного ареста. Однако эта мера не имела никакого воспитательного воздействия. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии, этот гражданин по-прежнему числится депутатом и вновь сел за руль пьяным без прав. 14 июня сего года его тормознули гаишники Аликовского района и отстранили от управления мопедом, а следователи возбудили в отношении депутата уже уголовное дело по статье 264.1. «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». По ней злостному нарушителю светит до двух лет лишения свободы.
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