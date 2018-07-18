Захватывающее видео выложила в Сеть полиция Лас-Вегаса. Стражи порядка гнались за двумя убийцами, пытаясь обезвредить их.

Инцидент произошел 11 июля в центре Лас-Вегаса. Видеозапись погони со стрельбой опубликована, как сообщается, «в назидательных целях» — мол, вот что ждет убийц и отморозков!

Полицейский на кроссовере Ford Police Interceptor Utility увидел на дороге подходящий под описание угнанный внедорожник Ford Expedition, на котором двое преступников, 22-летний Фидель Миранда и 30-летний Рене Нунес, пытались скрыться от полиции. Молодые люди совершили накануне жестокое убийство, то есть были вооружены и очень опасны. Они выстрелили в преследующие их полицейские машины 34 раза. Копы выпустили в преступников 31 патрон. В основном перестрелку вел 43-летний офицер Вильям Умана. В ролике видно, как он стреляет несколько раз из табельного Глока в лобовое стекло своей машины, чтобы остановить автомобиль преступников. В конце концов ему это удается, Expedition врезается в здание школы.

Дальше видеозапись обрывается, но известно, что Нунес выбрался из машины и был ранен пулей полицейского, а Миранда сел за руль и попытался все-таки покинуть поле боя на внедорожнике, но получил от офицера смертельное ранение.

Нунеса теперь ждет суд, после которого он надолго попадет за решетку, а участвовавших в погоне офицеров представили к награде за мужество.

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Фото, видео: YouTube