BlaBlaCar и правительство РФ разработают единые правила райдшеринга

Популярный французский сервис поиска попутчиков направил в российское правительство предложение разработать единые правила райдшеринга/карпулинга, которые позволили бы четко отделить водителей, желающих сэкономить, от водителей, желающих заработать.

Единые правила нужны, чтобы избежать конфликтных правовых ситуаций типа той, что возникла осенью прошлого года вокруг сервиса BlaBlaCar и о которой «За рулем» подробно рассказывал. Тогда, напомним, Тимашевский районный суд Краснодарского края с подачи прокуратуры и Регионального автотранспортного союза (РАС) признал деятельность сервиса BlaBlaCar незаконной, так как он якобы является прикрытием для таксистов-нелегалов и способствует развитию незаконного предпринимательства.

В декабре 2017-го BlaBlaCar смог обжаловать это решение в Краснодарском краевом суде, а впоследствии, чтобы избежать новых попыток давления на сервис, направил в правительство свои предложения по законодательному регулированию рынка райдшеринга. Правительству эти предложения понравились, и вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу создать рабочую группу по этому направлению, в которую должны войти представители общественных организаций и участники рынка райдшеринга.

Как стало известно газете «Коммерсантъ», суть этих предложений состоит в том, чтобы законодательно запретить водителю, использующему сервис райдшеринга/карпулинга, брать с попутчиков плату за сами поездки — только за топливо и прочие сопутствующие расходы, которые делятся поровну между всеми участниками поездки.

Также в правилах предлагается указать, что водитель совершает поездки в личных целях и не более раза в сутки (но можно туда/обратно, например, на работу и домой). Таким образом, от райдшеринга, который по определению не является предпринимательской деятельностью, удастся отсеять тех самых нелегальных извозчиков, которые, по мнению РАС, бомбят с помощью сервиса BlaBlaCar и ему подобных.

BlaBlaCar работает в России с 2014 года и очень хорошо здесь прижился, став для многих россиян доступной и более гибкой в плане графика альтернативой междугородним поездам и автобусам. Разумеется, многие профессиональные водители недовольны тем, что интернет-сервис отнимает у них клиентов. Так, в Сочи таксисты устроили настоящую охоту на водителей BlaBlaCar и их попутчиков, поэтому безопасность в сфере каршеринга также должна стать предметом обсуждения созданной при Минтрансе рабочей группы.

В январе Яндекс запустил в тестовом режиме свой сервис райдшеринга под называнием Яндекс.Попутка.

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