На «Острове мечты» можно будет проехать по лучшим гоночным трассам мира

В строящемся в Москве в Нагатинской пойме парке развлечений появится тематическая зона, посвященная автоспорту. Приобщиться к гонкам и попробовать себя в роли пилота здесь сможет любой желающий.

Крытый парк развлечений «Остров мечты» площадью 25 футбольный полей — беспрецедентный в мире проект, который должен стать гордостью не только Москвы, но и всей России. В любое время года здесь можно будет комфортно отдохнуть всей семьей и посетить уникальные аттракционы.

Как сообщила сегодня пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, на «Острове мечты» появится зона автоспорта с сувенирными магазинами, кафе и специальной школой вождения для детей. Главным же аттракционом этой зоны станут «русские горки» с использованием технологий виртуальной реальности. Гоночный трек высотой 11 м и длиной 210 м, а также пространство вокруг него будут оформлены по мотивам лучших мировых автодромов. Прокатиться на аттракционе сможет любой посетитель ростом выше 120 см.

Открытие «Острова мечты» запланировано на конец лета следующего года. Ожидается, что парк развлечений станет одним из самых популярных мест отдыха москвичей и гостей столицы.

Приехать на «Острова мечты» на машине можно будет по новому 530-метровому шестиполосному мосту через Кожуховский затон, который свяжет 2-й Южнопортовый проезд с проспектом Андропова.

Ранее в этом месяце мэр столицы Сергей Собянин объявил о завершении формирования улично-дорожной сети Северо-Западной хорды и лично открыл движение по двум эстакадам в районе Можайского и Рублевского шоссе.

Также в июле «За рулем» рассказывал о грандиозном проекте по превращению Московского монорельса в линейную парковую зону для отдыха и занятий спортом.

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