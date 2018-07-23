Полуголый мужчина выехал на дорогу в ванне и помылся

Необычный заезд происходил 22 июля в центре Тюмени. Местный житель решил порадовать людей в жаркую погоду дорожным перформансом, а ГИБДД его не остановила.

Героя публичной помывки зовут Эдуард Филиппов. Судя по его страничке в социальной сети ВКонтакте, он занимается ремонтом квартир, и перевозить ванны ему не впервой, но на сей раз упитанный мужчина решил прокатиться в самой ванне, причем наполненной водой. Вместе с друзьями Эдуард поставил ванну на прицеп, в роли буксира выступил кроссовер BMW X5. Помывочный автопоезд проехал от улицы Мориса Тореза до моста Влюбленных и обратно. Поездка продолжалась примерно час, но ни разу не заинтересовала сотрудников ГИБДД. Зато другие автомобилисты и пассажиры общественного транспорта горячо приветствовали Эдуарда, плескавшегося в водичке в жаркий день посреди дороги.

«Я преследовал цель позитивного характера, чтобы народ улыбался. Избежать ДТП нам удалось благодаря качественной и безопасной конструкции. В целом, поездка в ванне длилась около часа»,- рассказал Эдуард тюменскому городскому порталу Tumix.

Между тем этот забавный перформанс попадает под часть 2 статьи 12.23 КоАП РФ «Перевозка людей вне кабины автомобиля на грузовом прицепе», и по ней водителя BMW могут оштрафовать на 1000 рублей.

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Фото: vk.com/multimilliarder777