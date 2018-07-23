BMW выпустила машины с бракованными моторами и теперь отзывает

Под отзыв в России попали седаны BMW 5-й и 7-й серии, хэтчбеки Mini и кроссоверы Mini Countryman, реализованные официальными дилерами в период с мая по июль текущего года. На них необходимо заменить датчик положения коленчатого вала.

Mini One
Mini One

Mini > One

BMW X4
BMW X4

BMW > X4

MINI Countryman
MINI Countryman

Mini > Countryman

BMW X3
BMW X3

BMW > X3

BMW 7-й серии
BMW 7-й серии

BMW > 7-й серии

BMW 5-й серии
BMW 5-й серии

BMW > 5-й серии

Германский автопроизводитель выяснил, что при изготовлении означенных выше моделей могли быть установлены бракованные датчики положения коленчатого вала, с которых нельзя считать сигнал, и теперь на всякий случай хочет эти датчики заменить — разумеется, бесплатно для автовладельцев. Всего под отзыв попали 215 машин, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта.

Кроме того, BMW призывает на сервис 113 кроссоверов X3/X4, проданных в России с апреля по июль 2018 года. У них выявлена не менее серьезная проблема: существует риск попадания воздуха в тормозную систему, что может привести к увеличению хода педали и даже отказу заднего контура тормозного привода. Механики авторизованных сервисных центров бесплатно прокачают тормозную систему, чтобы не подвергать автовладельцев опасности.

Фото: BMW

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