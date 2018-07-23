BMW выпустила машины с бракованными моторами и теперь отзывает

Под отзыв в России попали седаны BMW 5-й и 7-й серии, хэтчбеки Mini и кроссоверы Mini Countryman, реализованные официальными дилерами в период с мая по июль текущего года. На них необходимо заменить датчик положения коленчатого вала.

Германский автопроизводитель выяснил, что при изготовлении означенных выше моделей могли быть установлены бракованные датчики положения коленчатого вала, с которых нельзя считать сигнал, и теперь на всякий случай хочет эти датчики заменить — разумеется, бесплатно для автовладельцев. Всего под отзыв попали 215 машин, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта.

Кроме того, BMW призывает на сервис 113 кроссоверов X3/X4, проданных в России с апреля по июль 2018 года. У них выявлена не менее серьезная проблема: существует риск попадания воздуха в тормозную систему, что может привести к увеличению хода педали и даже отказу заднего контура тормозного привода. Механики авторизованных сервисных центров бесплатно прокачают тормозную систему, чтобы не подвергать автовладельцев опасности.

В марте BMW отзывала в России кроссоверы Х3 из-за плохо закрепленных задних спойлеров.

С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: BMW