«Верни любовь! Плати деньги!» Женщина отвела душу на машине бросившего ее мужчины

Жители Ростова-на-Дону стали невольными свидетелями драматической переписки расставшейся пары. Женщина пошла на отчаянный шаг, чтобы привлечь внимание ушедшего от нее мужчины, и испортила его автомобиль.

Расписанный из баллончика Peugeot 308 был обнаружен в прошлые выходные у одного из жилых домов Левенцовского района Ростова-на-Дону. Вероятно, граффити было нанесено ночью, когда женщине никто не мог помешать. На машине она оставила своему бывшему возлюбленному следующие послания: «Верни мою любовь», «Плати мне», «Дочка скучает». На лобовом стекле женщина нарисовала ушастую рожицу, которая, возможно, является аллегорическим портретом беспечного папаши, а стекла задних боковых дверей просто замалевала.

Участники группы «Ростов главный» социальной сети «ВКонтакте», где были опубликованы снимки машины, неоднозначно оценили художества отчаявшейся женщины. Некоторые ей посочувствовали, другие заметили, что порчей имущества любовь не вернешь, но о дочке ушедшему отцу, конечно, следовало бы позаботиться — глядишь, женщина тогда бы и не дошла до исступления.

Теперь же владельцу машины придется потратиться на дорогую кропотливую мойку, а в худшем случае — на перекраску кузова.

Весной похожая история произошла в украинском Мелитополе: девушка оставила на машине парня сообщение «Позвони, я беременна!». Впоследствии, правда, выяснилось, что это был такой своеобразный розыгрыш.

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Фото: vk.com/rostovnadonu