Грузовик пробил ограждение на мосту в Москве и повис над путями

В Москве произошло очередное ЧП: грузовик пробил бетонное ограждение на мосту и остался висеть над железной дорогой.

Произошел этот инцидент на шоссе Энтузиастов между Третьим транспортным кольцом и станцией метро «Авиамоторная». Что конкретно стало причиной аварии, предстоит выяснить ГИБДД и следователям, но грузовик сумел не только пересечь дорогу с выделенной полосой, но еще и отделенные от проезжей части трамвайные пути. В итоге он пробил бетонное ограждение. От падения на пути его спасло лишь то, что он зацепился рамой за само основание моста. По счастливой случайности никто не пострадал.

Экстренные службы довольно оперативно прибыли на место аварии, но из-за их работы серьезно осложнилось и без того непростое движение по шоссе Энтуазиастов в сторону центра.

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Фото, видео: Константин Васильев/«За рулем»