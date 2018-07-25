ОСАГО: цена полиса будет единой по всей стране

Минфин обновил свои предложения по поправкам в закон об «автогражданке». Ведомство предлагает радикальные изменения при либерализации рынка.

Минфин хочет перейти от нынешней системы государственного регулирования тарифов ОСАГО к индивидуальному тарифообразованию. Поэтапный переход к свободному рынку должен завершиться к 2023–2025 годам, но ряд изменений будут приняты гораздо раньше.

Согласно обновленным поправкам, которые Минфин разослал заинтересованным ведомствам, в ОСАГО предлагается отменить два самых спорных коэффициента: территориальный и мощности автомобиля.

Вместо них Минфин хочет ввести два новых коэффициента. Первый будет учитывать стиль вождения: резкость торможения, частоту перестроений, длительность использования транспортного средства, пишут «Ведомости», которые ознакомились с поправками. Получать эту информацию предполагается с телематических устройств, установленных в автомобиле. Что делать, если в машине такого «черного ящика» нет, не уточняется. Второй коэффициент будет зависеть от того, допускались ли грубые нарушения ПДД: превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, нетрезвое вождение и т.д. При этом штрафы с камер фиксации Минфин предлагает не учитывать.

Не отказались в Минфине и от идеи ввести полисы ОСАГО с разным покрытием: помимо существующего сегодня полиса с максимальным возмещением 400 тыс. руб. за ущерб имуществу и 500 тыс. — за вред жизни и здоровью ведомство предлагает ввести полисы с покрытием в один и два миллиона рублей. Но если первоначально Минфин хотел, чтобы такие полисы страховщики обязательно предлагали при заключении договора, то теперь все остается на усмотрении страховщика.

А вот в чем страховщики не смогут отказать, так это в заключении договора ОСАГО на несколько лет. Сегодня ОСАГО можно купить максимум на год. Если поправки Минфина пройдут, то договор можно будет заключить сроком до трех лет.

В Минфине говорят, что место регистрации автомобиля и его собственника никак не влияет на риск причинения вреда. Страховщики с этим категорически не согласны и в очередной раз грозятся уйти из убыточных регионов. В лучшем случае жители менее аварийных регионов будут платить за клиентов из аварийных.

Не поддерживает страховое лобби и введение полисов с повышенными лимитами. Сегодня уже практически невозможно расширить ответственность по ОСАГО или купить полис ДСАГО — последний могут продать разве что при покупке каско.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) и ЦБ пока не готовы дать оценку новым предложениям: на их изучение требуется время.

Ранее свои предложения по либерализации ОСАГО выдвинул Центробанк.

ЦБ хочет ввести обязательную аккредитацию агентов, продающих полисы ОСАГО.

Для заключения договоров люди все реже ездят в офисы страховщиков, предпочитая покупать е-ОСАГО.

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