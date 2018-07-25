В Мерседес Ольги Бузовой въехала фура. Девушка плакала весь день

Авария произошла 24 мая в Москве. Ольга Бузова не пострадала, но машину пришлось отдать в ремонт.

Российские таблоиды вчера буквально взорвались на новости об аварии с участием Ольги Бузовой, хотя на самом деле речь идет лишь о мелком ДТП. Инцидент произошел в столице на МКАДе, когда звезда шоу-бизнеса ехала из ресторана на съемки: в корму кроссовера Mercedes-Benz GLE телеведущей врезалась фура с тягачом Renault. Скорость столкновения была небольшой, так что Ольга Бузова не пострадала, но машина, подаренная тайным поклонником, получила существенные повреждения и покинула место аварии на эвакуаторе.

Через некоторое время после ДТП в своем Инстаграме Ольга Бузова в формате Stories пожаловалась подписчикам на трудный день:

«Все я без машины пока. Целый день плачу. Хорошо, что есть друзья мой, которые уже стали моей семьей, которые сразу придут ко мне на помощь».

Увы, недоброжелателей у Ольги тоже хватает. В комментариях полно записей, в которых люди выражают радость по поводу возникших у девушки неприятностей.

На днях Ольга Бузова озвучила голосовые подсказки для популярного мобильного приложения Яндекс.Навигатор.

Осенью прошлого года Ольга Бузова шокировала московских автомобилистов и гаишников ездой на кровати по центру города.

Фото: instagram.com/buzova86, vk.com/ДОМ 2