У российского хакера украли Теслу, пока он сидел в тюрьме США

Довольно нетипичный случай угона автомобиля произошел в Москве. Вернувшись на родину после отбывания срока за кибермошенничество, россиянин не смог найти любимый электромобиль.

Речь идет о Владиславе Хорохорине, которого американские силовики выманили в Ниццу, а затем по запросу властей США он был экстрадирован в Северную Америку, где его осудили на семь лет заключения за кибермошенничество.

История началась в далеком 2010 году, когда Хорохорин купил электрический Tesla Roadster и самостоятельно ввез его в Россию. Все документы он оформил, а вот регистрировать машину в ГИБДД не стал, передав ключи и документы своему знакомому для тюнинга авто. Практически сразу после этого он и отправился в Ниццу, где его задержала местная полиция.

Владислав Хорохорин и его Tesla Roadster. Тогда молодой хакер еще не знал, что попадет в американскую тюрьму

«В 2017 г. заявитель вернулся на родину и решил найти знакомого и свою машину, однако телефон приятеля оказался недоступен», — заявили агентству «Москва» в правоохранительных органах.

Любопытно, что искать свой электромобиль (или же вообще только вспомнил о его существовании) он начал лишь в конце июля этого года. Полиция приняла заявление об угоне и сейчас оценивает причиненный владельцу ущерб.

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Фото: Badthegreat / Facebook