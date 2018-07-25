Пьяный Диего Марадона дал интервью за рулем автомобиля

Легенда мирового футбола и действующий председатель правления ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона оказался в центре очередного скандала. Журналисты сняли его пьяным за рулем автомобиля и взяли интервью.

На новую работу в Белоруссии Диего Марадона торжественно заступил на прошлой неделе, однако быстро улетел домой в Аргентину, так как, во-первых, в Бресте для него не нашлось подходящего по качеству жилья, а во-вторых, легенда футбола просто очень соскучился по родине и захотел отдохнуть после многих месяцев напряженных гастролей за границей.

Отдыхает дома Марадона, судя по всему, на полную катушку. На днях местные журналисты сняли на видео, как он в компании симпатичной девушки протискивается за руль автомобиля через правую переднюю дверь. Расположившись на месте водителя, Марадона принялся давать интервью, и по его речи заметно, что выпил он прилично. Тем не менее футбольный гуру мастерски осветил бедственное положение аргентинского футбола, развитию которого, по его мнению, мешает засилье коррупционеров в руководстве.

Что думает аргентинская полиция о таком поведении Марадоны, пока неизвестно. Зато известно, что по возвращении в Белоруссию председателя правления ФК «Динамо-Брест» ожидает особняк в Минске за 20 млн долларов, личный самолет (на нем он будет летать на работу в Брест) и два автомобиля — BMW и Rolls-Royce. Разумеется, с личными водителями, чтобы в случае чего никто не посмел сказать, что Марадона водит машину пьяным. Девушками Белоруссия высокооплачиваемого топ-менеджера тоже наверняка обеспечит.

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Фото: AP/ТАСС

Видео: YouTube