Пятеро пьяных гаишников подрались с тремя гражданскими и отправили одного в кому

Драка произошла в подмосковном Павловском Посаде у заведения под названием Muskat Bar. Во время попойки сотрудники ДПС поссорились с другими посетителями, затем попросили их выйти на улицу и устроили бойню.

Некоторые полицейские в состоянии алкогольного опьянения превращаются в чудовищ, способных покалечить человека. Так, в мае «За рулем» рассказывал о гаишнике из Татарстана, который вместе с другом пытал и избивал инвалида просто за то, что тот как-то не так проходил мимо.

В Павловском Посаде конфликт тоже наверняка начался с какого-нибудь пустяка. Как сообщает Telegram-канал Mash, сотрудники ДПС обменивались «любезностями» с другими посетителями, а затем пригласили их на улицу разобраться по-мужски. Численное преимущество (пятеро против трех) было на стороне полицейских, да и в профессиональном плане гаишники были подготовлены явно лучше гражданских. Драку снял на камеру мобильного телефона один из очевидцев.

В ролике видно, как полицейские винтят и избивают лежащего на земле человека. Больше всех досталось 34-летнему мужчине, у которого врачи после драки диагностировали перелом свода черепа и ушиб головного мозга. В настоящее время пострадавший находится в коме.

По факту драки Главное следственное управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней — 8 лет лишения свободы.

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Фото: depositphotos.com

Видео: Telegram-канал Mash