Пьяный гаишник-садист избил инвалида и тащил его тросом за машиной

Неслыханное по своему зверству преступление совершено в городе Буинск Республики Татарстан. Напившийся сотрудник ГИБДД, 27-летний Радик Шакиров, и его приятель, 38-летний бизнесмен Рамиль Хасанзянов, пристали к прохожему из-за его странной походки, а затем начался настоящий ад…

История эта произошла еще 28 апреля, но широкую огласку получила только сегодня. В означенный субботний день инспектор ДПС Радик Шакиров вместе со своим другом, бизнесменом Рамилем Хасанзяновым, отправились отдыхать в один из ночных клубов Буинска. В разгар попойки приятели вышли на улицу освежиться и заметили проходившего мимо заведения 29-летнего молодого человека, инвалида 3-й группы, перенесшего несколько лет назад операцию на позвоночнике. Процедура отразилась на походке мужчины, гаишник с другом сделали ему замечание — мол, нечего изображать из себя блатного. Прохожий объяснил, откуда у него такая походка, но этот ответ не удовлетворил Шакирова и Хасанзянова, они начали избивать инвалида.

Молодому человеку удалось отбиться, он попытался убежать и кинул в преследователей валявшуюся на земле бутылку. Это довело нападавших по полного неистовства. Они догнали инвалида, оглушили мощными ударами, погрузили в Тойоту Ленд Крузер, на которой приехали в клуб, и повезли в лес. За городом пьяные озверевшие мужчины продолжили избивать инвалида, а затем оттащили его к речке и стали в нее окунать. Обещали вообще утопить, если за брошенную бутылку мужчина не заплатит им 20 тысяч рублей. В ходе пытки они снизили выкуп до 15 тысяч, но молодой человек все равно отказывался платить. Тогда мучители надели на руки жертвы наручники, обмотали туловище буксирным тросом, прицепили к Тойоте и заставили бежать за ней. После этого истязания инвалид согласился заплатить деньги, его отвязали, погрузили в машину и поехали обратно в клуб. Там пострадавший, наконец, улучил момент, когда его похитители немного расслабились, сбежал и обратился за помощью к медикам и в полицию.

Все эти подробности рассказала со слов следователей газета «Вечерняя Казань», она же опубликовала фотографию подозреваемого Радика Шакирова.

Официальное сообщение пресс-службы Следственного управления СК РФ по Республике Татарстан куда более скупо на детали, но из него ясно, что гаишник-садист уже уволен со службы и в отношении него и его приятеля возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору» (от 5 до 12 лет тюрьмы) и пунктом «а» части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (до 7 лет тюрьмы).

По данным газеты «Бизнес Online», пострадавшему предлагали Ладу Приору или миллион рублей в обмен на отказ от показаний, но тот не согласился и намерен добиться справедливого наказания для своих мучителей в суде. После выписки из больницы он вынужден скрываться, опасаясь мести и провокаций со стороны защитников гаишника и его друга.

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Фото: depositphotos.com, evening-kazan.ru