Путин пересел на Mercedes-Benz — что не так с Аурусом?

Во время саммита стран БРИКС, который проходил в южноафриканском Йоханнесбурге, Владимир Путин предпочел перемещаться на своем старом лимузине.

После того как на встречу с президентом США Дональдом Трампом глава российского государства прибыл на отечественном лимузине Aurus (причем впервые в кортеже появился и резервный лимузин той же марки), многие решили, что теперь Путин во всех зарубежных поездках будет использовать эту машину.

Однако на саммит стран БРИКС в ЮАР Федеральная служба охраны доставила прежнюю машину Владимира Путина — бронированный Mercedes-Benz Pullman. Об этом свидетельствует ролик, изначально появившийся в твиттере «Кремлевский пул РИА».

Это не означает, что лимузин Aurus будет использоваться главой России только на встречах с Трампом или же, что машина сломалась. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял о том, что в президентском гараже в настоящее время недостаточно автомобилей Aurus для того, чтобы использовать их как в России, так и за рубежом на постоянной основе.

  • Неожиданным для многих стало известие, что 30% отечественного бренда Aurus покупает компания из Объединенных Арабских Эмиратов Tawazun.
  • Презентация — пока что не автомобиля, а только бренда Aurus — состоялась в Москве 23 мая

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Видео: YouTube

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