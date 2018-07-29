Пьяный водитель сбил девятерых полицейских. Трое в больнице

Аварией с многочисленными пострадавшими закончилась в Иркутске полицейская погоня.

В ночь с субботы на воскресенье сотрудники ГИБДД Иркутска попытались остановить подозрительный автомобиль, но его водитель не подчинился многочисленным требованиям полицейских. Дальше была погоня, а находящийся за рулем Тойоты водитель создавал аварийные ситуации, выезжал на встречку, совершал опасные маневры. В погоне принимали участие около десятка экипажей ГИБДД и полиции. В итоге дошло даже до применения табельного оружия.

Заблокировать нарушителя удалось на мосту через реку Иркут. Но во время задержания в полицейский заслон врезался еще один пьяный водитель, на этот раз 28-летний местный житель на Ford Focus.

В результате ДТП Было повреждено шесть автомобилей: четыре полицейских и два гражданских. Но одним «железом» не обошлось: водитель Ford Focus сбил девятерых полицейских, трое из которых госпитализированы. После освидетельствования выяснилось, что водитель «Фокуса» сел за руль в нетрезвом состоянии. Он задержан.

МВД по Иркутской области в настоящее время проводит доследственную проверку как в отношении нарушителей, так и полицейских, которые при погоне применили оружие.

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Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Видео: ДТП в Иркутске/ ВКонтакте