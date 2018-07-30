Минюст против приставов: должников не будут сильнее ущемлять в правах

В Федеральной службе судебных приставов ранее предложили усилить правовое давление на неплательщиков алиментов, пока они не погасят свои долги. В Минюсте придерживаются иного мнения…

Новые ограничения для должников по алиментам не нужны, полагают в Минюсте. Ранее именно в этом ведомстве разрабатывали проект изменений в закон о государственных и муниципальных услугах и проект постановления правительства о перечне госуслуг, в предоставлении которых отказывается лицам, имеющим задолженность по исполнительным документам о взыскании средств в бюджет, о возмещении ущерба от преступления или по алиментам. Однако дальнейшую работу по указанным проектам решено отложить по причине того, что предусмотренных действующим законодательством РФ исполнительных действий и мер принудительного взыскания вполне достаточно и новые просто избыточны, передает ТАСС информацию, полученную из Минюста.

Таким образом неплательщики алиментов по-прежнему будут свободно регистрировать свои автомобили и спокойно обучаться в автошколах с последующей возможностью сдачи экзамена на права. Была еще идея о возможности отложить регистрацию брака в ЗАГСе для нерадивых папаш, но о ней вообще как-то позабыли.

Между тем вполне здравая идея Федеральной службы судебных приставов была в том, чтобы не разрешать должнику ни покупать, ни регистрировать новый автомобиль, потому что раз не платит деньги на ребенка, следует сделать вывод о том, что денег нет. На что тогда покупать автомобиль или чем платить за обучение в автошколе?

А долги по алиментам порой бывают гигантскими. Так, задолженность омича Анатолия Г. составила 245 тысяч рублей. Но и это еще не предел — недавно житель Москвы задолжал по алиментам рекордные 118 млн рублей.



Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС