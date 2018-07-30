Парень, избитый пьяными гаишниками, скончался в больнице

34-летний Евгений Толстов пролежал несколько дней в коме после драки с пятью сотрудниками ДПС у бара. К сожалению, вернуть его к жизни врачи не смогли.

Евгений Толстов

«За рулем» уже рассказывал об этом инциденте у заведения Muskat Bar в подмосковном Павловском Посаде, но теперь стали известны некоторые детали конфликта. В ночь с 20 на 21 июля Евгений вместе с двумя приятелями зашел в бар, где уже отдыхали пятеро сотрудников 5-го батальона 2-го полка ДПС ГИБДД Московской области. Один из молодых людей случайно задел стакан полицейского и разбил его. Несмотря на то, что мужчина согласился возместить ущерб, полицейские вызвали его для разборки на улицу. Началась драка, пятеро против трех. Евгений пытался защитить друга, но получил удар, упал и ударился головой о бордюр, при этом разгоряченные гаишники продолжали его избивать. Позже Евгения с тяжелой травмой головы доставили в больницу, он впал в кому. Врачи сделали ему дорогостоящую операцию, но она, к сожалению, не помогла — 28 июля Евгений умер.

Как выяснил корреспондент телеканала Россия 24, очевидцы драки побоялись в нее вмешиваться, так как «город маленький и у полицейских тут все схвачено». Известно, что один из гаишников также получил в ходе драки травму головы, но его здоровью сейчас ничего не угрожает.

По факту драки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», однако теперь, очевидно, дело придется переквалифицировать. Следственный комитет пока никаких комментариев по этому поводу не дал.

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Фото: ВКонтакте

Видео: Россия 24