«Они устроили гонку»: BMW X5 вылетел на тротуар в Москве. Есть раненые

Серьезное ДТП произошло в московском поселке Коммунарка. Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на автобусную остановку, где находились люди.

Причину аварии еще предстоит установить следователям и ГИБДД. Очевидцы утверждают, что водители устроили между собой соревнование на дороге. В результате на улице Фитаревской водитель немецкого внедорожника столкнулся в лоб с поворачивающим автомобилем Lexus, а затем уже отскочил на тротуар, где сбил нескольких человек.

В результате ДТП серьезные ранения получили три пешехода, одного из них с места аварии эвакуировал вертолет.

Фото: ВКонтакте

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые