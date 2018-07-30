«Они устроили гонку»: BMW X5 вылетел на тротуар в Москве. Есть раненые

Причину аварии еще предстоит установить следователям и ГИБДД. Очевидцы утверждают, что водители устроили между собой соревнование на дороге. В результате на улице Фитаревской водитель немецкого внедорожника столкнулся в лоб с поворачивающим автомобилем Lexus, а затем уже отскочил на тротуар, где сбил нескольких человек.
В результате ДТП серьезные ранения получили три пешехода, одного из них с места аварии эвакуировал вертолет.
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Фото: ВКонтакте
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