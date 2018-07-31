Автобус «Дома-2» едва не сбил женщину с ребенком

Инцидент произошел 28 июля под Новороссийском в селе Васильевка. Водитель автобуса скандально известного телешоу «Дом-2» не пропустил людей на пешеходном переходе и попал на видео.

Шоу «Дом-2» сейчас проводит кастинг на Юге России, ищет новых героев, которые будут любить друг друга и ругаться под прицелом телекамер. 28 июля брендированный автобус посетил Новороссийск, а в пригороде его водитель чуть не сбил женщину с маленьким ребенком. Ролик записан видеорегистратором из машины очевидца, который, как всякий законопослушный автомобилист, пропустил людей на пешеходном переходе. Водитель автобуса этого не сделал, хотя пешеходы были уже на середине дороги. Женщина вовремя остановилась и одернула мальчика, иначе оба оказались бы под колесами. По словам очевидца, водитель автобуса выразил возмущение помешавшим ему пешеходам.

В соцсетях резонно заметили, что у этого инцидента есть и положительная сторона: мальчик, едва не попавший под колеса «Дома-2», вряд ли когда-либо будет смотреть это шоу и уж тем более в нем участвовать.

В Москве на прошлой неделе ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Бузова попала в ДТП.

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Фото, видео: ВКонтакте