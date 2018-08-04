Водитель лишился работы за езду по лужам

Инцидент произошел на прошлой неделе в столице Канады. Водитель крупной строительной компании намеренно заезжал в лужи, чтобы облить пешеходов, и поплатился за это.

Пешим жителям российских городов хорошо знакома эта проблема: некоторые водители, проезжая мимо в дождь, как будто специально прибавляют газ, чтобы облить идущих людей водой. Вот и в Оттаве нашелся один такой баловник, который 27 июля после дождя ехал по Кинг-Эдвард-авеню и прижимался к обочине, чтобы поглубже заехать в лужи. В опубликованном ролике, снятом из другой машины, видно, что от хулиганской выходки водителя белого фургона Ford Transit пострадали как минимум четыре человека (трое, судя по всему, промокли насквозь).

Запись получила в Канаде большой общественный резонанс. Обливальщика быстро вычислили и нашли: как сообщает CBC News, им оказался сотрудник строительной подрядной организации Black & McDonald, которая работает в том числе на полицию Оттавы. 29 июля фирма принесла через Facebook официальные публичные извинения за выходку своего водителя, сообщив, что это категорически неприемлемое поведение и сотрудник уже уволен. Шеф местной полиции поприветствовал такое решение через Twitter. В общем, справедливость восторжествовала, несмотря на то, что канадские законы езду по лужам никак не регламентируют, — общественное негодование и интернет сделали свое дело.

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Фото, видео: YouTube