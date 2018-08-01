Тимати и Крид отделались штрафом за устроенную в центре Москвы пробку

Тверской суд города Москвы вынес приговор рэперу Тимати и певцу Егору Криду за устроенный 21 июня на Большой Дмитровке импровизированный концерт. Музыкантов решили сурово не наказывать.

«За рулем» рассказывал об этой истории, когда еще не было ясно, по какой статье будут судить Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и Крида (Егор Булаткин) за их несанкционированный концерт, который полностью перекрыл движение автомобилей на Большой Дмитровке. Музыканты приехали в центр города на Хаммере со встроенной звукоаппаратурой и использовали его крышу в качестве сцены.

Сегодня информагентства сообщили, что Тверской суд столицы вынес артистам приговор по статье 20.2.2. КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Юнусов и Булаткин обязаны заплатить в казну по 20 тысяч рублей штрафа каждый. То есть судья выбрал для кумиров молодежи наиболее мягкий вариант наказания, тогда как означенная статья предусматривает также обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток. Понятно, что 20 тысяч рублей для Тимати и Крида — это не деньги, так что воспитательный эффект штраф на них вряд ли окажет. Но формально закон соблюден и инцидент, как говорится, исчерпан.

С другими материалами о знаменитостях можно ознакомиться здесь.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС