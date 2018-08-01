Jeep объявил рублевые цены на кроссовер Compass

Российское отделение марки назвало цены и комплектации на кроссовер, который был показан еще в 2016 году.

Заказы на кроссовер планировалось начать еще летом прошлого года, в октябре Jeep сертифицировал у нас Compass. Несмотря на то, что Одобрение типа транспортного средства выдано на машину как с бензиновым, так и с дизельным двигателем, до нас в итоге добрался только бензиновый вариант.

Все версии Jeep Compass для российского рынка оснащаются 2,4-литровым бензиновым двигателем в двух вариантах форсировки — 150 и 175 л.с. Вне зависимости от комплектации Jeep Compass оснащается 9-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Jeep Compass

Кроссовер представлен в трех комплектациях: Longitude, Limited и Trailhawk. Базовая (1 999 000 рублей) оснащается 16-дюймовыми легкосплавными колесами, ABS, системой стабилизации, датчиком света, круиз-контролем, системой контроля давления в шинах, системой помощи при старте на подъеме, обогревом передних сидений, кондиционером и мультимедийной системой с 5-дюймовым экраном.

Комплектация Limited (2 199 000 рублей) дополнительно получила 17-дюймовые легкосплавные колеса, датчик дождя, систему автоматического переключения света с дальнего на ближний, адаптивный круиз-контроль, а мультимедийная система теперь имеет 7-дюймовый экран.

Jeep Compass Trailhawk

Версия Trailhawk стоит уже минимум 2 299 000 рублей. От других вариантов она отличается мощным двигателем, увеличенным дорожным просветом, защитой нижней части кузова и полноприводной системой Active Drive Low. У нее очень короткая первая передача, которая фактически выступает в роли «понижайки».

В июле были названы цены на обновленный кроссовер Jeep Cherokee.

Летом в России стартовал прием заказов на самый мощный внедорожник в мире — Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Фото: Jeep