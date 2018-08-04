Папамобиль по-польски: священник благословлял паству с кабриолета BMW

Религиозные обряды порой вызывают удивление своим размахом. Так и хочется напомнить служителям вечного — скромнее надо быть!

Благословение водителей и их автомобилей имеет давнюю традицию в Польше, но церемония этого года в Тыхах (город в Силезском воеводстве) прошла с невиданной помпой. Епископ окроплял паству святой водой с заднего сиденья нового кабриолета BMW, а сопровождали церковный автомобиль два мотоцикла и полицейская машина. И следует отметить, что этот шикарный кортеж как-то не вязался с производимым ритуалом.

Как известно, Польша очень религиозная страна, и действия ксендзов здесь обсуждать не очень принято. Однако один из ютюберов все же не удержался и с грустью отметил, что есть люди, которые не гнушаются использовать в жизни свое положение, в то время как среднестатистический польский Януш (Иван) может себе позволить лишь поставить на шкаф миниатюрную модельку такой «тележки» в соотношении 1:50 и, глядя на нее, мечтать. Другие забавные и познавательные видео вы можете посмотреть, пройдя по нашей ссылке.

Скриншот, видео: YouTube