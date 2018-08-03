Внедорожник Lexus LX получил в России новую спецверсию

Российские дилеры Lexus начали прием заказов на внедорожник LX в версии Black Vision.

Lexus LX
Lexus LX

Lexus > LX

Несмотря на название, внедорожник доступен не только в черном, но и в белом цвете, оба — металлики. Lexus LX Black Vision, созданный на базе топовой комплектации внедорожника, внешне отличается по черным элементам в экстерьере: фар, противотуманок и фонарей. В черный окрашены решетка радиатора и дверные ручки, а на дверях появились накладки черного цвета.

Вариант с бензиновым двигателем выделяется черными рейлингами на крыше, а дизельный получил 21-дюймовые кованые диски эксклюзивного дизайна.

В корпусах зеркал заднего вида установлены светодиоды, проецирующие на дорогу эмблему Black Vision. Естественно, на кузове появились и шильдики, по которым можно опознать спецсерию.

Дизельный вариант Lexus LX Black Vision обойдется в сумму от 6 854 000 до 6 984 000 рублей. Первые «живые» автомобили появятся у дилеров осенью.

Фото: Lexus

Внедорожник Lexus LX получил в России новую спецверсию
Внедорожник Lexus LX получил в России новую спецверсию
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