Носорог забодал машину с людьми

Инцидент произошел 30 июля в сафари-парке, расположенном недалеко от мексиканского города Пуэбла. Носорог, почуявший самку, решил перед ней покрасоваться и напал на машину с туристами.

В ролике видно, как большой взрослый носорог атакует кроссовер с туристами. По размерам и массе самец как минимум не уступает машине, а потому с легкостью двигает ее своим рогом: он сначала бодает левую заднюю покрышку, а затем поддевает рогом днище и приподнимает автомобиль. Перепуганный водитель нажал на газ, но носорог не успокоился и стал преследовать автомобиль. Лишь усилиями служителей сафари-парка носорога удалось отвлечь и дать туристам удалиться на безопасное расстояние.

Никто из людей в ходе нападения не пострадал, но машина получила значительные повреждения. Пресс-служба парка Africam Safari сообщила, что причиной нападения носорога стало нахождение поблизости готовой к спариванию самки: взрослый самец почуял ее и решил продемонстрировать свою силу, напав на чужеродный объект. После инцидента носорога переместили не отдаленную территорию парка, где он будет находиться до конца брачного периода.

В июне в Республике Коми медведь атаковал машину ДПС.

В мае в нидерландском сафари-парке Beekse Berg гепарды чуть не съели туристов, вышедших из машины ради эффектных фотографий.

Фото: AP/ТАСС