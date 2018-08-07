Водитель Мерседеса использовал девушку в качестве парктроника

В Сети опубликовано видео, в котором демонстрируется работа необычного парковочного радара. Роль ультразвуковых сонаров выполняет лежащая в багажнике девушка с дудочкой.

Идея использовать человека в качестве парктроника, конечно, не нова и была не раз обкатана в различных телешоу типа Top Gear. Тем не менее нашелся какой-то оригинал, который решил применить человеческий парктроник в реальной жизни и снял его работу на видео.

Демонстрация происходила в подземном паркинге. При движении задним ходом крышка багажника старенького Мерседеса С-класса открылась, из-под нее появилась девушка с дудочкой и по мере приближения машины к стене стала издавать характерные для парктроника пикающие звуки. Частота сигналов, как и положено, нарастает по мере уменьшения дистанции. По мнению интернет-пользователей, непрерывный гудок девушка стала издавать слишком рано, до стены оставалось еще более 10 см, поэтому «прибор нуждается в калибровке».

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Фото, видео: YouTube