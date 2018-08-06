Автомобиль приземлился на крышу здания. Это спасло жизнь водителю и пассажирам

Можно сказать, что владельцу автомобиля Kia повезло, хотя его машина сначала свалилась в канаву, а затем, совершив кульбит, прислонилась к крыше соседнего здания.

Звезды сошлись чудесным образом — при всех подъемах-переворотах водитель не получил вообще никаких травм! Авария произошла в Тарганице (Польша), а причиной ее стало повреждение правой передней шины. Водитель потерял контроль над автомобилем, тот свалился в канаву, а затем его бросило в соседнее жилое здание, — рассказали в пресс-службе полицейского участка. Передком он приземлился на крышу дома, в котором, к счастью, в этот момент никого не было. Судя по фото, автомобиль наклонился над крышей здания. Водитель автомобиля и его пассажиры вышли из машины еще до прибытия аварийных служб.

По словам полиции, мужчина находился в трезвом состоянии, и инцидент классифицировали как столкновение. Автомобиль был совсем новым, трехмесячным, с пробегом в 7000 километров. Приблизительная скорость, с которой ехал водитель, составляла 50–70 км/ч, и это хорошо, иначе последствия могли быть более серьезными.

Житель американского города Форт-Уэрт, штат Техас, почти привык, что автомобили постоянно влетают на участок возле его дома, слишком уж неудачно он расположен.



Фото: DK52info