В Сети продают спорткар Marussia за 10 миллионов рублей

Марка Marussia, которой руководил известный шоумен Николай Фоменко, просуществовала недолго, так и не отгрузив клиентам ни одного товарного автомобиля. Но стать владельцем «Маруси» все же можно.

В прошлом году все прототипы и концепты Marussia выкупил новосибирский бизнесмен Александр Сердцев, владеющий техцентром по ремонту и тюнингу автомобилей люксовых марок.

Машины были, мягко говоря, в плачевном состоянии, но в компании твердо решили восстановить их. Первым автомобилем, который обрел вторую жизнь, стал спорткар Marussia B1 с порядковым номером 9. Эта машина использовалась для различных фотосессий, выставлялась в Монако, выполняла роль шоукара в московском автосалоне Marussia на Тверской.

В Новосибирске бережно восстановили автомобиль, полностью разобрав и собрав его. Ремонта потребовала подвеска, которая получила оригинальные элементы. Была доработана крышка моторного отсека, получившая дополнительные воздуховоды для лучшего охлаждения двигателя. Также была обновлена система кондиционирования, перешит салон, установлена дорогая аудиосистема. Машину в очередной раз перекрасили: на этот раз в красный с черной крышей.

Продавцы готовы расстаться с эксклюзивным автомобилем за 10 млн рублей. Машина оснащена 3,5-литровым двигателем мощностью 350 л.с. и автоматической коробкой передач. Теоретически до 100 км/ч Marussia B1 разгоняется за 5 секунд, а ее максимальная скорость составляет 250 км/ч.

В Сети продают спорткар Marussia за 10 миллионов рублей

Фото: auto.ru

В Сети продают спорткар Marussia за 10 миллионов рублей
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