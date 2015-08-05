Фоменко не вернул кредит, взятый на разработку спорткара Marussia

Телеведущего и шоумена Николая Фоменко обвиняют в невозврате кредита, взятого на разработку спорткара «Маруся». Он задолжал банку «Петрокоммерц» более 61 млн рублей.

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Тверской суд Москвы назначил на 19 августа рассмотрение гражданского иска коммерческого банка «Петрокоммерц» к телеведущему Николаю Фоменко и его партнеру по проекту Marussia Motors Антону Колесникову. Фоменко и Колесников задолжали банку более 61 млн рублей (включая проценты). От комментариев стороны конфликта отказались, сообщает Life News.

Кредит партнеры взяли в феврале 2011 года для разработки и начала производства первого в России спорткара. Компания также собиралась участвовать в создании машин для проекта «Кортеж». Спорткары Marussia должны были выйти на рынок в 2012 году, но запуск в производство все время откладывался, пока у компании не возникли финансовые трудности. Инженерам и рабочим стали платить нерегулярно, и проверкой компании занялась прокуратура. В апреле 2014 года Marussia Motors прекратила свое существование, часть сотрудников перешли на работу в дизайн-студию АВТОВАЗа, часть — в НАМИ.

Напомним также, что 18 июля скончался, так и не придя в сознание, пилот спортивной команды Marussia Жюль Бьянки. В октябре 2014 года во время гонки в Японии машина француза врезалась в эвакуатор.